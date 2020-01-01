اعتبارا من الاحد: إسرائيل تعفي المسافرين القادمين من 17 دولة من الحجر الصحي

القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ان الوافيون الى إسرائيل من سبع عشرة دولة في العالم سيكونون معفيين من ضرورة المكوث في الحجر الصحي عند وصولهم البلاد.

وسيتمكن القادمون من هذه الدول اعتبارا من يوم غد الاحد ممارسة سياحتهم بصورة حرة منذ ان تطأ اقدامهم ارض المطار في تل ابيب، ويشمل القرار الوافدين من دول مثل إيطاليا وبريطانيا وكندا وألمانيا وجورجيا وبلغاريا وكرواتيا اليونان وقبرص وغيرها.

ولا يزال الحظر المفروض على الإسرائيليين لدخول هذه البلدان ساري المفعول إلا إذا كان بحوزتهم شهادة طبية تثبت عدم اصابتهم بفيروس كورونا.