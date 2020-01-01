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الاحمد: "لم تخلق بعد أي قوة في الدنيا لاتخاذ قرارات نيابة عن شعبنا وقيادته

السبت 15 أغسطس 2020 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحمد: "لم تخلق بعد أي قوة في الدنيا لاتخاذ قرارات نيابة عن شعبنا وقيادته


رام الله / سما /

أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، اليوم السبت، أن ترحيب عدد من الدول العربية باتفاق الإمارات التطبيعي مع إسرائيل، دولة الاحتلال، يضعف الموقف الفلسطيني.

واعتبر الأحمد، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، أن "الاتفاق الذي يتناقض مع تاريخ الإمارات ودستورها، خروج عن جامعة الدول العربية، واتفاقات الدفاع العربي المشترك ومبادرة السلام العربية"، مؤكدًا أن "الاتفاق طعنة في ظهر شعبنا، وخيانة لفلسطين والقدس".

وشدد على أنه "لم تخلق بعد أي قوة في الدنيا لاتخاذ قرارات نيابة عن شعبنا وقيادته، حتى لو قرر العالم كله ذلك"، مؤكدًا أن "شعوب الأمة العربية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء القضية الفلسطينية".

وأكد الأحمد "ضرورة العمل على توحيد الصف الفلسطيني، خاصة اننا أمام مفترق طرق للسعي لتصفية القضية الفلسطينية".

وفيما يتعلق بالتحركات الداخلية، قال الأحمد إن اتصال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية مع الرئيس عباس جيد، مؤكدا أنه يجب أن يتم ترجمة ذلك في تحرك مقاومة شعبية لكل هذه المؤامرة يشارك بها الجميع دون تردد.

وأضاف: علينا أن ننظم جبهتنا الداخلية ونتكلم برؤية سياسية واحدة وموقف وطني موحد لا تردد فيه.

وبيّن أن حماس لم تشارك بأي فعالية في الضفة الغربية، وأن مهرجان غزة الذي كان يأمل أن يشكل بداية جديدة ما زال لم يعقد.

#عزام الاحمد #اسرائيل #تطبيع #الامارات

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