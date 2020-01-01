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أبو سيف: يحذر من الهرولة البشعة لتطبيع العلاقات مع الاحتلال

السبت 15 أغسطس 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

حذر وزير الثقافة عاطف أبو سيف من الهرولة البشعة لتطبيع العلاقات مع الاحتلال، التي تعد تبرئة له من كل جرائمه، وترويجا لروايته الكاذبة، ونفيا للرواية العربية.

وقال أبو سيف، في بيان، إن التوجه الإماراتي للتطبيع مع الاحتلال عبر الإعلان الثلاثي المشؤوم يشكّل طعنة جديدة للأمة العربية، ولمواقفها المشتركة في الدفاع عن حقوقها، ويشكل مدخلًا آخر للمزيد من الانزلاق في الرواية القومية، وضعضعة الحالة الثقافية في وطننا العربي.

وتابع: المطلوب هو اصطفاف المثقفين العرب من شعراء وروائيين وكتاب وفنانين في مواجهة موجة الزيف التي تجتاح الحالة العربية؛ حفاظًا على هويتنا العربية التي تمتد منذ آلاف السنين وجذورنا وتواجدنا على هذه الأرض.

ودعا إلى ضرورة أن تكون الجبهة الثقافية الأقوى في مواجهة مشاريع التطبيع مع الاحتلال، وتلفظ كل المحاولات البائسة لتكوين الرواية المضادة.

#عاطف أبو سيف

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