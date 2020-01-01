أبو سيف: يحذر من الهرولة البشعة لتطبيع العلاقات مع الاحتلال

حذر وزير الثقافة عاطف أبو سيف من الهرولة البشعة لتطبيع العلاقات مع الاحتلال، التي تعد تبرئة له من كل جرائمه، وترويجا لروايته الكاذبة، ونفيا للرواية العربية.
وقال أبو سيف، في بيان، إن التوجه الإماراتي للتطبيع مع الاحتلال عبر الإعلان الثلاثي المشؤوم يشكّل طعنة جديدة للأمة العربية، ولمواقفها المشتركة في الدفاع عن حقوقها، ويشكل مدخلًا آخر للمزيد من الانزلاق في الرواية القومية، وضعضعة الحالة الثقافية في وطننا العربي.
وتابع: المطلوب هو اصطفاف المثقفين العرب من شعراء وروائيين وكتاب وفنانين في مواجهة موجة الزيف التي تجتاح الحالة العربية؛ حفاظًا على هويتنا العربية التي تمتد منذ آلاف السنين وجذورنا وتواجدنا على هذه الأرض.
ودعا إلى ضرورة أن تكون الجبهة الثقافية الأقوى في مواجهة مشاريع التطبيع مع الاحتلال، وتلفظ كل المحاولات البائسة لتكوين الرواية المضادة.