  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

قضيب حديدي يخترق جمجمة رضيع.. و"معجزة" تنقذه

السبت 15 أغسطس 2020 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
قضيب حديدي يخترق جمجمة رضيع.. و"معجزة" تنقذه


وكالات / سما /

كان رضيع يبلع من العمر عاما واحدا يلهو في في ساحة منزله عندما انزلق فجأة، ولسوء حظه وقع على قضيب حديدي بارز انغرز في جمجمته.

وفي التفاصيل التي أوردتها، صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن حالة الرضيع باتت مستقرة بعد كان على وشك الموت، بعد عملية جراحية لإزالة القضيب من رأس الرضيع، استغرقت ساعة كاملة.

ويقول والد الرضيع الذي يعيش في مدينة جينان بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، إن ابنه كان يلعب في ساحة المنزل عندما سقط إلى الوراء.

وركض الأب ليطمئن على ابنه، ليفاجأ بحجم الكارثة التي ألمت به: قضيب معدني يخترق رأسه.

وحاول الأب إنقاذ طفله، فمكا كان منه إلا أن قص القضيب بالكماشة، ونقله فورا إلى المستشفى.

وبعد إخضاع رأس الرضيع للفحص بالأشعة السينية، تبين أن قسما كبيرا من القصيب مستقر في الجمجمة ولا يبعد سوى مليمترات عن الأوعية الدموية في قاع الدماغ.

وقال الدكتور وانغ غوانغنينغ، مدير جراحة الأعصاب في مستشفى الأطفال بالمدينة، إن الطفل كان في حالة حرجة عندما وصل المستشفى، وكان يعاني من الحمى.

لكنه أضاف أنه "بعد إزالة القضيب المعدني تحسنت حالة الرضيع"، ووصفها الطبيب بالمستقرة.

#قضيب #طفل #جمجمة #رضيع

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ... ملخص مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

رابط موقع نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2020 في الأردن

هآرتس تكتب.. إسرائيل أمام "الدرس الفلسطيني": ماذا لو كان أبو بكر يهودياً؟

كبير مستشاري ترامب: إسرائيل "وافقت على دولة فلسطينية"..!

صور.. 3 اصابات في قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة...

نصر الله يتوعد الاحتلال بقرب الرد العسكري.. ويقول: حرب تموز أفشلت مشروع الشرق الأوسط الجديد!

منظمات حقوقية تنتقد: ردود الفعل بشأن إطلاق البالونات مبالغ فيها..!

الأخبار الرئيسية

j

في ذكراه الـ15 .. فيديو : روايات لا تنسى للانسحاب الإسرائيلي من غزة

الصحة : 3 حالات وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا و112 حالة تعافٍ

ردينة

الرئاسة : ليس لنا أي علاقة بالإمارات منذ سنوات طويلة والخطوة التي اتخذتها لن تحقق أي نتائج لشعبنا

صحة غزة : تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

تطبيع

"اتفاق إبراهيم" بين إسرائيل والإمارات.. المرحبون والرافضون والصامتون