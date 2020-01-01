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اعتصام تضامني مع الأسير النواجعة ورفضا لاتفاقية التطبيع

السبت 15 أغسطس 2020 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT


جوهانسبرغ / سما /

نظمت مؤسسة افريقيا من اجل فلسطين، اليوم السبت، اعتصاما تضامنيا مع الاسير في سجون الاحتلال الناشط محمود النواجعة، امام القنصلية الإسرائيلية بمدينة جوهانسبرغ.

وأدان المشاركون في الاعتصام الذي حضره ممثلون عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، والحزب الشيوعي، والاتحاد العام لنقابات العمال، وممثلون عن الجالية الفلسطينية، النظام العنصري الإسرائيلي وسياساته الهمجية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية الثابتة في أرضه بما في ذلك حقه في الحرية والاستقلال وعودة اللاجئين.

وأعربوا عن تضامنهم مع الأسير النواجعة الذي تم اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال دون توجيه تهم أو محاكمة، مطالبين بالإفراج عنه وكافة الأسرى.

واستنكر المشاركون اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي على اعتبار انه يهدد حقوق الشعب الفلسطيني ولا يخدم القضية الفلسطينية، مؤكدين أهمية تعزيز التضامن الدولي السلمي بكافة أشكاله على النحو المماثل الذي قام به المجتمع الدولي، أبان فترة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وثمنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية جنوب أفريقيا مواقف الجمهورية التقدمية، بما في ذلك لجان التضامن، مؤكدة أنها مدرسة للقيم والمبادئ السامية، ومؤكدة مواصلة شعبنا نضاله العادل حتى حصوله على استقلاله وكافة حقوقه المشروعة.

#التطبيع #سجون الاحتلال

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