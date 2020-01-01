  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

وزير اماراتي عن اتفاق التطبيع : اشترينا الوقت وعلى الفلسطينيين الاستفادة

السبت 15 أغسطس 2020 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اماراتي عن اتفاق التطبيع : اشترينا الوقت وعلى الفلسطينيين الاستفادة


القدس المحتلة / سما /

ذكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن إبرام اتفاق التطبيع مع إسرائيل كان مطلوبا لإنقاذ حل الدولتين، و"شراء الوقت" لاستئناف التفاوض بين تل أبيب والفلسطينيين.

وقال قرقاش في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "في اتصالاتنا مع كثير من العواصم العربية والأوروبية كانت قضية الضم بمثابة قنبلة موقوتة تستدعي قلق الجميع، ولذلك قمنا بإزالتها عن الطاوية واشترينا الوقت".

وحذر الوزير الإماراتي من أن هذا الوضع لن يستمر إلى الأبد، مشددا على ضرورة أن يستفيد الجانب الفلسطيني من هذه الفرصة لاستئناف التفاوض مع تل أبيب.

وتابع: "لن أقول إن هذا الأمر سيدوم إلى الأبد، لكنه يمنحنا الوقت حقا، وبخلاف ذلك سيكون حل الدولتين ميتا".

وأشار الوزير الإماراتي إلى أن عملية التطبيع "لن تحدث غدا أو بعد غد"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الاتفاق الذي وصفه "اختراقا تاريخيا" يمنح إسرائيل "فرصة لخلق ثقة حقيقية مع اقتصاد عربي كبير.. مع دولة ليس لها حدود مع إسرائيل".

المصدر: سي إن إن

#الامارات #قرقاش #اسرائيل #تطبيع #السلطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ... ملخص مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

رابط موقع نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2020 في الأردن

هآرتس تكتب.. إسرائيل أمام "الدرس الفلسطيني": ماذا لو كان أبو بكر يهودياً؟

كبير مستشاري ترامب: إسرائيل "وافقت على دولة فلسطينية"..!

صور.. 3 اصابات في قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة...

نصر الله يتوعد الاحتلال بقرب الرد العسكري.. ويقول: حرب تموز أفشلت مشروع الشرق الأوسط الجديد!

منظمات حقوقية تنتقد: ردود الفعل بشأن إطلاق البالونات مبالغ فيها..!

الأخبار الرئيسية

j

في ذكراه الـ15 .. فيديو : روايات لا تنسى للانسحاب الإسرائيلي من غزة

الصحة : 3 حالات وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا و112 حالة تعافٍ

ردينة

الرئاسة : ليس لنا أي علاقة بالإمارات منذ سنوات طويلة والخطوة التي اتخذتها لن تحقق أي نتائج لشعبنا

صحة غزة : تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

تطبيع

"اتفاق إبراهيم" بين إسرائيل والإمارات.. المرحبون والرافضون والصامتون