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روسيا "بدأت بالفعل" إنتاج لقاح كورونا.. وهذا موعد طرحه

السبت 15 أغسطس 2020 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا "بدأت بالفعل" إنتاج لقاح كورونا.. وهذا موعد طرحه


وكالات / سما /

أعلنت وزارة الصحة الروسية، السبت، أن البلاد بدأت بالفعل إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، رغم حملة تشكيك في نجاعته وأمنه على المستخدمين.

وقالت روسيا إن اللقاح، الذي طوره معهد "غاماليا" في موسكو ووزارة الدفاع الروسية وهو الأول الذي يبدأ إنتاجه لعلاج فيروس كورونا، سيطرح بنهاية شهر أغسطس الجاري.

والثلاثاء أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن بلاده أول دولة تصادق على لقاح مضاد للفيروس، رغم أن اختبارات المرحلة النهائية التي تشمل أكثر من ألفي شخص كان مقررا أن تبدأ الأربعاء.

وفي اليوم التالي، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتطلع إلى مراجعة التجارب الإكلينيكية للقاح الذي طورته روسيا.

وتقول المنظمة إن 28 من أكثر من 150 لقاحا تجريبيا يجري اختبارها حاليا على البشر، من بينها 6 وصلت إلى المرحلة الثالثة وهي النهائية التي يجري خلالها اختبار المنتج المرشح على مجموعات كبيرة من البشر.

واللقاح الروسي واحد من بين 28 لقاحا بلغت المرحلة الثالثة، لكن منظمة الصحة العالمية تدرجه في المرحلة الأولى.

وقالت المنظمة في بيان إنها "على اتصال بالعلماء الروس والسلطات الروسية وتتطلع إلى مراجعة تفاصيل التجارب"، مضيفة أنها "ترحب بجميع التطورات في الأبحاث الجارية على اللقاحات المضادة لكوفيد 19 وفي مجال تطوير اللقاحات".

#وزارة الصحة الروسية #روسيا #كورونا #فايروس كورونا #لقاح

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