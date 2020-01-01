مفتي عُمان: تحرير الأقصى وما حوله واجب مقدّس

وكالات

قال مفتي سلطنة عُمان أحمد بن حمد الخليلي في تغريدة على موقع تويتر اليوم السبت، إن تحرير المسجد الأقصى وتحرير جميع الأرض من حوله من أي احتلال، واجب مقدس على جميع الأمة ودَيْنٌ في رقابها جميعًا يلزمهم وفاؤه.

وأضاف الشيخ الخليلي في تغريدته أنه إذا لم تسعف الظروف الآن بتحرير المسجد، فليس للأمة المساومة عليه بحال، وإنما عليهم أن يَدَعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي اللّٰه بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب.

وأعربت سلطنة عمان الجمعة، عن تأييدها لقرار الإمارات بشأن العلاقات مع إسرائيل، وأكد ناطق رسمي باسم الخارجية العمانية "تأييد السلطنة قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل".

وأعرب عن أمله في أن "يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.