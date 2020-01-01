  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مفتي عُمان: تحرير الأقصى وما حوله واجب مقدّس

السبت 15 أغسطس 2020 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفتي عُمان: تحرير الأقصى وما حوله واجب مقدّس


وكالات

قال مفتي سلطنة عُمان أحمد بن حمد الخليلي في تغريدة على موقع تويتر اليوم السبت، إن تحرير المسجد الأقصى وتحرير جميع الأرض من حوله من أي احتلال، واجب مقدس على جميع الأمة ودَيْنٌ في رقابها جميعًا يلزمهم وفاؤه.

وأضاف الشيخ الخليلي في تغريدته أنه إذا لم تسعف الظروف الآن بتحرير المسجد، فليس للأمة المساومة عليه بحال، وإنما عليهم أن يَدَعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي اللّٰه بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب.

وأعربت سلطنة عمان الجمعة، عن تأييدها لقرار الإمارات بشأن العلاقات مع إسرائيل، وأكد ناطق رسمي باسم الخارجية العمانية "تأييد السلطنة قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل".

وأعرب عن أمله في أن "يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

EfcrG43WsAAIhy0

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ... ملخص مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

رابط موقع نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2020 في الأردن

هآرتس تكتب.. إسرائيل أمام "الدرس الفلسطيني": ماذا لو كان أبو بكر يهودياً؟

كبير مستشاري ترامب: إسرائيل "وافقت على دولة فلسطينية"..!

صور.. 3 اصابات في قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة...

نصر الله يتوعد الاحتلال بقرب الرد العسكري.. ويقول: حرب تموز أفشلت مشروع الشرق الأوسط الجديد!

منظمات حقوقية تنتقد: ردود الفعل بشأن إطلاق البالونات مبالغ فيها..!

الأخبار الرئيسية

الصحة : 3 حالات وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا و112 حالة تعافٍ

ردينة

الرئاسة : ليس لنا أي علاقة بالإمارات منذ سنوات طويلة والخطوة التي اتخذتها لن تحقق أي نتائج لشعبنا

صحة غزة : تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة: وفاتان من الضفة بفيرس كورونا احدهما محاضر في جامعة النجاح

تطبيع

"اتفاق إبراهيم" بين إسرائيل والإمارات.. المرحبون والرافضون والصامتون