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الصحة : 3 حالات وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا و112 حالة تعافٍ

السبت 15 أغسطس 2020 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 3 حالات وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا و112 حالة تعافٍ


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 498 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و112 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (104)، محافظة نابلس (91)، محافظة بيت لحم (32) محافظة قلقيلية (8)، محافظة رام الله والبيرة (28)، محافظة أريحا والأغوار (1)، محافظة جنين (3)، محافظة طولكرم (36)، محافظة القدس (194)، من بينها 179 داخل مدينة القدس، قطاع غزة (1).

وتابعت الكيلة، إن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (5)، مدينة القدس (106)، قطاع غزة (1).

وأوضحت أن نسبة التعافي بلغت 59.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 39.5%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضا غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكانت الوزارة أعلنت تسجيل حالتي وفاة صباح اليوم لمريض من محافظة الخليل، ومريض من محافظة نابلس، فيما سجلت حالة وفاة ثالثة لمريض في جبل المكبر داخل مدينة القدس.

#فيروس كورونا #الضفة #غزة

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