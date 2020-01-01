  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارزيقات: اتحاد المعلمين العرب أعلن رفضه قرار الإمارات المتاجرة بالقضية الفلسطينية

السبت 15 أغسطس 2020 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات، ان اتحاد المعلمين العرب أعلن رفضه القاطع لما أقدمت عليه دولة الإمارات العربية، وتأكيده بأن التطبيع خيانة، وأن هناك خطوات أخرى سيتخذها الاتحاد.

واضاف ارزيقات في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، أن القرار بمثابة كارثة عربية وطعنة لشعبنا الفلسطيني ودماء الشهداء الجرحى وآهات الاسر، ومتاجرة بالقضية الفلسطينية، داعيا الدول الأخرى ألا تنزلق إلى هذا المنزلق الخطير.

واشار ارزيقات الى ان اتحاد المعلمين الفلسطينيين أرسل رسائل لجميع الاتحادات العربية، لدعوتها لرفض هذه الخطوة التي أقدمت عليها دولة الإمارات.

#اتحاد المعلمين

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ... ملخص مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

رابط موقع نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2020 في الأردن

هآرتس تكتب.. إسرائيل أمام "الدرس الفلسطيني": ماذا لو كان أبو بكر يهودياً؟

كبير مستشاري ترامب: إسرائيل "وافقت على دولة فلسطينية"..!

صور.. 3 اصابات في قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة...

نصر الله يتوعد الاحتلال بقرب الرد العسكري.. ويقول: حرب تموز أفشلت مشروع الشرق الأوسط الجديد!

منظمات حقوقية تنتقد: ردود الفعل بشأن إطلاق البالونات مبالغ فيها..!

الأخبار الرئيسية

j

في ذكراه الـ15 .. فيديو : روايات لا تنسى للانسحاب الإسرائيلي من غزة

الصحة : 3 حالات وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا و112 حالة تعافٍ

ردينة

الرئاسة : ليس لنا أي علاقة بالإمارات منذ سنوات طويلة والخطوة التي اتخذتها لن تحقق أي نتائج لشعبنا

صحة غزة : تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

تطبيع

"اتفاق إبراهيم" بين إسرائيل والإمارات.. المرحبون والرافضون والصامتون