ارزيقات: اتحاد المعلمين العرب أعلن رفضه قرار الإمارات المتاجرة بالقضية الفلسطينية

رام الله / سما /

قال أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات، ان اتحاد المعلمين العرب أعلن رفضه القاطع لما أقدمت عليه دولة الإمارات العربية، وتأكيده بأن التطبيع خيانة، وأن هناك خطوات أخرى سيتخذها الاتحاد.

واضاف ارزيقات في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، أن القرار بمثابة كارثة عربية وطعنة لشعبنا الفلسطيني ودماء الشهداء الجرحى وآهات الاسر، ومتاجرة بالقضية الفلسطينية، داعيا الدول الأخرى ألا تنزلق إلى هذا المنزلق الخطير.

واشار ارزيقات الى ان اتحاد المعلمين الفلسطينيين أرسل رسائل لجميع الاتحادات العربية، لدعوتها لرفض هذه الخطوة التي أقدمت عليها دولة الإمارات.