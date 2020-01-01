اكتمال عقد المربع الذهبي لكأس اليد

غزة / سما /

أكمل فريقا الصلاح وخدمات البريج عقد المتأهلين للمربع الذهبي من كأس اليد "المرحوم أحمد الكرد", عقب فوزهما على شباب جباليا وخدمات الشاطئ تواليا.

وحقق الصلاح انتصارا غاليا على منافسه شباب جباليا (39-25), بواقع (21-12), و(18-13) في الشوطين على الترتيب.

أما في اللقاء الآخر, فقد تفوق خدمات البريج على خدمات الشاطئ (40-28), بواقع (19-13), و(21-15) على التوالي.

لقاءات المربع الذهبي

وتتواصل منافسات المسابقة الخميس المقبل في المربع الذهبي على صالة سعد صايل بغزة, بلقاء اتحاد دير البلح مع خدمات النصيرات, وخدمات البريج مع الصلاح.