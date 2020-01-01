  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اكتمال عقد المربع الذهبي لكأس اليد

السبت 15 أغسطس 2020 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتمال عقد المربع الذهبي لكأس اليد


غزة / سما /

أكمل فريقا الصلاح وخدمات البريج عقد المتأهلين للمربع الذهبي من كأس اليد "المرحوم أحمد الكرد", عقب فوزهما على شباب جباليا وخدمات الشاطئ تواليا.

وحقق الصلاح انتصارا غاليا على منافسه شباب جباليا (39-25), بواقع (21-12), و(18-13) في الشوطين على الترتيب.

أما في اللقاء الآخر, فقد تفوق خدمات البريج على خدمات الشاطئ (40-28), بواقع (19-13), و(21-15) على التوالي.

لقاءات المربع الذهبي

وتتواصل منافسات المسابقة الخميس المقبل في المربع الذهبي على صالة سعد صايل بغزة, بلقاء اتحاد دير البلح مع خدمات النصيرات, وخدمات البريج مع الصلاح.

#كأس اليد

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ... ملخص مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

رابط موقع نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2020 في الأردن

هآرتس تكتب.. إسرائيل أمام "الدرس الفلسطيني": ماذا لو كان أبو بكر يهودياً؟

كبير مستشاري ترامب: إسرائيل "وافقت على دولة فلسطينية"..!

صور.. 3 اصابات في قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة...

نصر الله يتوعد الاحتلال بقرب الرد العسكري.. ويقول: حرب تموز أفشلت مشروع الشرق الأوسط الجديد!

تنبؤات ميشال حايك تشعل مواقع التواصل.. فيديو: هذا ما قاله عن الإمارات وإسرائيل!

الأخبار الرئيسية

ردينة

الرئاسة : ليس لنا أي علاقة بالإمارات منذ سنوات طويلة والخطوة التي اتخذتها لن تحقق أي نتائج لشعبنا

صحة غزة : تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة: وفاتان من الضفة بفيرس كورونا احدهما محاضر في جامعة النجاح

كوشنر : التطبيع بين السعودية وإسرائيل أمر حتمي

تطبيع

"اتفاق إبراهيم" بين إسرائيل والإمارات.. المرحبون والرافضون والصامتون