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جهاز فني جديد لغزة الرياضي

السبت 15 أغسطس 2020 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
جهاز فني جديد لغزة الرياضي


غزة / سما /

كشف تقارير صحافية محلية, عن الجهاز الفني لفريق غزة الرياضي, استعدادا للموسم الكروي القادم 2020-2021.

وأكدت التقارير, أن عماد هاشم سيتولى تدريب "العميد" في الموسم المقبل, على أن يكون عمار أبو سليسل مدربا عاما للفريق, وإياد دويمة مدربا لحراس المرمى, وشحدة حبوش مديرا إداريا, وجهاد أبو قينص مسؤولا للعهدة، دون تحديد معالج الفريق.

كما جدد غزة الرياضي الثقة بعطا الله أبو عاصي, ليواصل عمله مديرا للكرة, قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد الأسبوع القادم.

يشار إلى أن غزة الرياضي حلّ في المركز الحادي عشر وقبل الأخير لدوري الدرجة الممتازة بالموسم الأخير, ليهبط للدرجة الأولى.

#اتحاد القدم #غزة الرياضي

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