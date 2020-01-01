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السعودية ترحب بتصنيف ليتوانيا "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية

السبت 15 أغسطس 2020 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية ترحب بتصنيف ليتوانيا "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية


وكالات

رحبت السعودية بقرار ليتوانيا تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية، ومنع دخول أفراده إلى أراضيها.

وقالت وكالة "واس" إن وزارة الخارجية السعودية "نوهت بأهمية تلك الخطوة، التي تعكس مدى إدراك المجتمع الدولي لخطورة حزب الله الإرهابي على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي".

وأعلنت ليتوانيا، الخميس، تصنيفها لـ"حزب الله" اللبناني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وأصدرت قرارا بمنع دخول الأشخاص المرتبطين به إلى أراضيها، لمدة عشر سنوات.

ويجعل هذا القرار من ليتوانيا ثالث دولة أوروبية تدرج الحزب على قائمة المنظمات الإرهابية، بعد بريطانيا وألمانيا.

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