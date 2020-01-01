برشلونة يحسم مصير مدربه بعد "فضيحة" البايرن

وكالات / سما /

قرر نادي برشلونة الإسباني, الإطاحة بالمدير الفني كيكي سيتين, في أعقاب إقصاء الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني.

وكان بايرن ميونخ قد اكتسح برشلونة (8-2), في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا, الذي أقيم على ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية "لشبونة" ليحجز النادي الألماني مقعده في نصف النهائي, ويودع برشلونة الموسم بصفر بطولات.

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير بشبكة "سكاي سبورتس" فابريتزيو رومانو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر", إن إدارة برشلونة حسمت قرارها بالاستغناء عن سيتين.

وقال رومانو: "برشلونة اتخذ القرار بالفعل بإقالة المدرب بعد الهزيمة الكارثية ضد بايرن ميونيخ, ولن تشاهدوه مع الفريق في الموسم القادم".

يشار إلى أن برشلونة خسر جميع البطولات التي شارك فيها هذا الموسم, دون أن يتمكن من إحراز أي لقب.