  1. الرئيسية
  2. الرياضة

برشلونة يحسم مصير مدربه بعد "فضيحة" البايرن

السبت 15 أغسطس 2020 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يحسم مصير مدربه بعد "فضيحة" البايرن


وكالات / سما /

قرر نادي برشلونة الإسباني, الإطاحة بالمدير الفني كيكي سيتين, في أعقاب إقصاء الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني.

وكان بايرن ميونخ قد اكتسح برشلونة (8-2), في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا, الذي أقيم على ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية "لشبونة" ليحجز النادي الألماني مقعده في نصف النهائي, ويودع برشلونة الموسم بصفر بطولات.

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير بشبكة "سكاي سبورتس" فابريتزيو رومانو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر", إن إدارة برشلونة حسمت قرارها بالاستغناء عن سيتين.

وقال رومانو: "برشلونة اتخذ القرار بالفعل بإقالة المدرب بعد الهزيمة الكارثية ضد بايرن ميونيخ, ولن تشاهدوه مع الفريق في الموسم القادم".

يشار إلى أن برشلونة خسر جميع البطولات التي شارك فيها هذا الموسم, دون أن يتمكن من إحراز أي لقب.

#كيكي سيتين #البايرن #بايرن ميونخ #برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ... ملخص مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

رابط موقع نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2020 في الأردن

هآرتس تكتب.. إسرائيل أمام "الدرس الفلسطيني": ماذا لو كان أبو بكر يهودياً؟

كبير مستشاري ترامب: إسرائيل "وافقت على دولة فلسطينية"..!

صور.. 3 اصابات في قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة...

نصر الله يتوعد الاحتلال بقرب الرد العسكري.. ويقول: حرب تموز أفشلت مشروع الشرق الأوسط الجديد!

منظمات حقوقية تنتقد: ردود الفعل بشأن إطلاق البالونات مبالغ فيها..!

الأخبار الرئيسية

الصحة : 3 حالات وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا و112 حالة تعافٍ

ردينة

الرئاسة : ليس لنا أي علاقة بالإمارات منذ سنوات طويلة والخطوة التي اتخذتها لن تحقق أي نتائج لشعبنا

صحة غزة : تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة: وفاتان من الضفة بفيرس كورونا احدهما محاضر في جامعة النجاح

تطبيع

"اتفاق إبراهيم" بين إسرائيل والإمارات.. المرحبون والرافضون والصامتون