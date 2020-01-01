  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رقم كارثي يوضح سبب خسارة برشلونة بطريقة مذلة

السبت 15 أغسطس 2020 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رقم كارثي يوضح سبب خسارة برشلونة بطريقة مذلة


وكالات / سما /

نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تقريراً يسلط الضوء على بعض الأرقام المهمة في مباراة برشلونة وبايرن ميونخ التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة ساحقة وتاريخية قوامها (2-8)، وذلك ضمن ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وركزت الصحيفة في تقريرها على عامل خسارة الكرة في المباراة الذي كان أحد الأسباب الرئيسية للهزيمة الثقيلة التي تعرض لها برشلونة، بل ربما يكون السبب الرئيسي.

وخسر برشلونة الكرة 99 مرة خلال اللقاء بمعدل 1.1 خسارة كل دقيقة واحدة فقط، وهذا نتيجة الضغط العالي الذي فرضه بايرن ميونخ أولاً، ولعدم ظهور معظم لاعبي برشلونة بمستواهم الحقيقي.

وأضاف التقرير أن ميسي كان أكثر من فقد الكرة في برشلونة بشكل خاص والمباراة بشكل عام، حيث  خسرها 19 مرة، بينما يحتل جوردي ألبا المركز الثاني بواقع 15 خسارة.

ومن ضمن حوالي 100 كرة خسرها برشلونة، كان 17 منها في منتصف ملعبه، و3 داخل منطقة الجزاء، بينما لم يخسر بايرن ميونخ الكرة في منتصف ملعبه سوى 3 مرات فقط، ولم يخسرها مطلقاً داخل منطقة عملياته، وهذا يبرر الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق الكاتالوني.

#برشلونة #بايرن ميونخ #دوري الابطال

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ... ملخص مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

رابط موقع نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2020 في الأردن

هآرتس تكتب.. إسرائيل أمام "الدرس الفلسطيني": ماذا لو كان أبو بكر يهودياً؟

كبير مستشاري ترامب: إسرائيل "وافقت على دولة فلسطينية"..!

صور.. 3 اصابات في قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة...

نصر الله يتوعد الاحتلال بقرب الرد العسكري.. ويقول: حرب تموز أفشلت مشروع الشرق الأوسط الجديد!

منظمات حقوقية تنتقد: ردود الفعل بشأن إطلاق البالونات مبالغ فيها..!

الأخبار الرئيسية

الصحة : 3 حالات وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا و112 حالة تعافٍ

ردينة

الرئاسة : ليس لنا أي علاقة بالإمارات منذ سنوات طويلة والخطوة التي اتخذتها لن تحقق أي نتائج لشعبنا

صحة غزة : تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة: وفاتان من الضفة بفيرس كورونا احدهما محاضر في جامعة النجاح

تطبيع

"اتفاق إبراهيم" بين إسرائيل والإمارات.. المرحبون والرافضون والصامتون