رقم كارثي يوضح سبب خسارة برشلونة بطريقة مذلة

وكالات / سما /

نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تقريراً يسلط الضوء على بعض الأرقام المهمة في مباراة برشلونة وبايرن ميونخ التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة ساحقة وتاريخية قوامها (2-8)، وذلك ضمن ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وركزت الصحيفة في تقريرها على عامل خسارة الكرة في المباراة الذي كان أحد الأسباب الرئيسية للهزيمة الثقيلة التي تعرض لها برشلونة، بل ربما يكون السبب الرئيسي.

وخسر برشلونة الكرة 99 مرة خلال اللقاء بمعدل 1.1 خسارة كل دقيقة واحدة فقط، وهذا نتيجة الضغط العالي الذي فرضه بايرن ميونخ أولاً، ولعدم ظهور معظم لاعبي برشلونة بمستواهم الحقيقي.

وأضاف التقرير أن ميسي كان أكثر من فقد الكرة في برشلونة بشكل خاص والمباراة بشكل عام، حيث خسرها 19 مرة، بينما يحتل جوردي ألبا المركز الثاني بواقع 15 خسارة.

ومن ضمن حوالي 100 كرة خسرها برشلونة، كان 17 منها في منتصف ملعبه، و3 داخل منطقة الجزاء، بينما لم يخسر بايرن ميونخ الكرة في منتصف ملعبه سوى 3 مرات فقط، ولم يخسرها مطلقاً داخل منطقة عملياته، وهذا يبرر الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق الكاتالوني.