حارس البايرن "نوير" : اشعر بالأسف تجاه تير شتيجن

وكالات / سما /

ساند الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ مواطنه مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة بعد أن استقبلت شباكه ثمانية أهداف خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم أمس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق بايرن ميونخ فوزاً ساحقاً بثمانية أهداف مقابل هدفين، ويرى البعض أن أندريه تير شتيجن لم يكن بالمستوى المطلوب في المباراة وكان بإمكانه التصدي لبعض الأهداف التي سكنت شباكه.

وكانت الأضواء مسلطة على نوير وشتيجن قبل اللقاء في ظل الصراع الدائر بينهما على المركز الأساسي في منتخب ألمانيا، وذهب البعض ليؤكد أن مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة هي من ستحدد الأحق بهذا المركز بين الحارسين، لكن نوير يرى عكس ذلك تماماً، فهو يعتقد أن مباراة الأمس لا علاقة لها بما يحدث في المنتخب الوطني.

وقال مانويل نوير في تصريحات عقب نهاية اللقاء أبرزتها صحيفة آس الإسبانية “أشعر بالأسف قليلاً تجاه مارك، أعلم أن شيئاً مثل هذا ليس سهلاً على حارس كرة قدم (يقصد استقبال 8 أهداف)، لكننا نلعب في دوري أبطال أوروبا وهذا لا علاقة له بالمنتخب الوطني”.

يذكر أن البعض كان يطالب يواخيم لوف بالاعتماد على تير شتيجن في المركز الأساسي بعد تألقه الملفت في السنوات الأخيرة وتراجع مستوى مانويل نوير قليلاً بسبب تقدمه بالسن وتعرضه للكثير من الإصابات، لكن الأخير استعاد مستواه المعهود مؤخراً وأثبت أحقيته بأن يكون الحارس الأول في المنتخب بنظر الكثيرين.