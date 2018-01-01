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فوز كوتينيو بدوري الأبطال سيخلق أزمة مالية لبرشلونة

السبت 15 أغسطس 2020 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فوز كوتينيو بدوري الأبطال سيخلق أزمة مالية لبرشلونة


وكالات / سما /

يبدو أن مشاكل برشلونة لن تتوقف فقط عند الإقصاء من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بطريقة مذلة، بل ستمتد أيضاً إلى تفاقم الأزمة المالية التي يعاني منها النادي بسبب جائحة فيروس كورونا.

صحيفة ديلي ميرور البريطانية نشرت تقريراً يؤكد أن برشلونة سيدفع مبلغ مالي لليفربول في حال فوز فيليب كوتينيو بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع بايرن ميونخ.

وتعاقد برشلونة مع كوتينيو من ليفربول في يناير من عام 2018 مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون كمتغيرات متوقف دفعها على تحقيق بعض الشروط، وهناك بعضها تحقق بالفعل والبعض الآخر قد يتحقق هذا الموسم.

وقرر برشلونة إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وشارك اللاعب في الربع ساعة الأخيرة من مباراة الأمس، وتمكن من معاقبة البرسا بصناعة هدف وتسجيل هدفين ليرفع النتيجة إلى ثمانية أهداف مقابل هدفين.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ليفربول وضع بنداً في عقد بيع كوتينيو يجبر برشلونة على دفع له 5 ملايين يورو في حال فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 أو 2019-2020.

والغريب في الأمر أن الشرط مرتبط باللاعب وليس النادي، أي أن البند ينص على فوز كوتينيو بلقب دوري الأبطال ولم يشترط أن يكون ذلك بقميص البرسا،  وبالتالي فإن تتوج البايرن باللقب سيجبر النادي الكاتالوني على الوفاء بإحدى بنود العقد وتسديد دفعة جديدة للريدز.

#برشلونة #كوتينيو #بايرن ميونخ #دوري الابطال #ليفربول

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