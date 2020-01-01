صورة: كيف نعى أفيخاي أدرعي الفنانة المصرية شويكار

القدس المحتلة / سما /

نعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الفنانة المصرية، شويكار.

وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، غرد أدرعي: "وداعا لفنانة رائعة من الزمن الجميل. وداعا شويكار".

وأشار إلى ان "الكل في إسرائيل كان يتابع ويتمتع بشغف أدوارها السينمائية والتلفزيونية والمسرحية على القناة الاولى الاسرائيلية فى عصر كل يوم جمعة".

واختتم أفيخاي أدرعي نعيه لشويكار قائلا: "رحمها الله وغفر لها وأسكنها الجنة".

وشارك أدرعي مع تغريدته صورة لها وصورة أخرى لها مع زوجها الفنان الراحل، فؤاد المهندس.