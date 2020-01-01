رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية "الحياة الجديدة، والأيام" الصادرة اليوم السبت، الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي لتطبيع الإمارات، واعتباره عارا وخيانة للقدس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

فلسطين تقول كلمتها: تطبيع الإمارات "عار" وخيانة للقدس

عريقات: الإمارات أصبحت الدولة الوحيدة بالعالم التي تقر «صفقة القرن» بعد ترمب ونتنياهو

الطراونة: ندعم صمود الشعب الفلسطيني ونرفض التطبيع

أردوغان: تركيا قد تعلق علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات ولن نترك فلسطين لقمة سائغة لأحد

إضراب عام وحداد بالمخيمات الفلسطينية في لبنان

"كوبلاك": ما قامت به الامارات إعدام لمبادرة السلام العربية

531 اصابة جديدة بـ"كورونا" و260 حالة تعاف

وزير العمل لـ"الحياة الجديدة": نتحدى فيروسات «صفقة القرن» و«الضم» و«كورونا» بمبادرات خلاقة

إصابات برصاص الاحتلال في المدية وكفر قدوم وغزة

صحيفة اسرائيلية: نتنياهو زار الإمارات مرتين على الأقل سرا

وزراء الليكود: مخطط الضم على أجندتنا ولن نتنازل عنه

14 وفاة و1258 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في إسرائيل

"الأيام":

رئيس "الموساد" يزور الإمارات علنًا خلال أيام

إسرائيل تكرر: الضم على أجندتنا وسننفذه لاحقا

مسيرات حاشدة في ساحات المسجد الأقصى ومدن الضفة والقطاع رفضًا لاتفاقية التطبيع

"كورونا": تسجيل 531 إصابة جديدة منها 238 في القدس و168 في الخليل

إصابة عشرات المواطنين خلال مواجهات أعقبت قمع مسيرات واقتحام عدة مناطق

14 وفاة و1642 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إسرائيل

احتجاجات غاضبة في يافا تنديدًا بتدنيس مقبرة الإسعاف

"أوتشا": السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت 43 مبنى لفلسطينيين في الضفة خلال أسبوعين

3 إصابات في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

30 إصابة جديدة بـ"كورونا" بين الجالية الفلسطينية في قطر