صحة غزة : تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة من العائدين مؤخراً عبر معبر رفح.

وقالت الصحة في تصريح عبر صفحتها الرسمية: "تم اجراء فحص سريع للحالة المصابة بـ(كورونا) داخل المعبر وعزلها فور صدور النتيجة الاولية وسحب عينة مخبرية اخرى لفحص الفيروسات (PCR) والذي اكد اصابة الحالة بالفيروس".

واشارت الى ان الطواقم الطبية تتابع صحياً 1841 عائد عبر معبر رفح وتجري الفحص المخبري للفيروسات (PCR) لمزيد من الترصد الوبائي خلال الاسبوع الاول من استضافتهم في مراكز الحجر الصحي.

ودعت الوزارة كافة المواطنين الى الالتزام باجراءات الوقائية حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.