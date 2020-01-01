روحاني: الإمارات ارتكبت خطأ جسيمًا بالتطبيع مع إسرائيل

وكالات

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إن الإمارات "ارتكبت خطأ جسيمًا بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل"، وحذر من السماح لإسرائيل بأن يكون لها موطئ قدم في المنطقة، لأن "الحسابات عندئذ ستختلف"، وفق قوله.

وأضاف الرئيس الإيراني أن التطبيع مع إسرائيل خطوة مدانة وخيانة للشعب الفلسطيني، وحكامها نهجوا طريقًا خاطئًا.

واعتبر أن الإمارات الجارة بفعلها هذا، "حولت نفسها إلى عدوة لدول المنطقة والعالم الإسلامي وأصبحت صديقة للكيان الصهيوني"، مضيفًا: "إن كانوا يعتقدون بأن التقرب من أميركا وأعداء إيران سيوفر الأمن لهم فهم خاطئون".