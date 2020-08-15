شرطة المرور توضح حالة الطرق في قطاع غزة

غزة / سما /

نشرت شرطة المرور في قطاع غزة حالة الطرق لهذا اليوم السبت 15/08/2020 في مدن ومخيمات القطاع.

وأشار المرور إلى وجود حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية في القطاع.

وتمنت من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان كافية، موضحة أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ونوهت للسائقين في حالة وقوع الحوادث :"بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".

وأفادت بتسجيل حادثين سير لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية لم ينتج عنهما أي إصابات سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.