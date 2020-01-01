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أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

السبت 15 أغسطس 2020 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم


غزة / سما /

لا تزال أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت، محافظة على استقرارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وجاءت أسعار الفواكه وأسعار الخضروات في أسواق غزة اليوم على النحو الآتي.

أسعار الخضروات:

بندورة 1 شيكل

خيار 1 شيكل

خيار بلدي 1.25 شيكل

بصل 1.4 شيكل

بطاطا 1.8 شيكل

ليمون 4 شيكل

باذنجان صغير 1 شيكل

باذنجان كبير 1 شيكل

بامية مصرية 6 شيكل

بامية بلدية 8 شيكل

جزر 2 شيكل

فلفل رومي 2.5 شيكل

فلفل أخضر 2 شيكل

بطاطا حلوة. 1.5 شيكل

بنجر 6 شيكل

رمان حامض 2.5 شيكل

رمان حلو 3 شيكل

افوكادو 8.5 شيكل

أسعار الفواكه: 

مانجا تشيلي         5.5 شيكل

مانجا مايا             7 شيكل

مانجا نعومي         6 شيكل

انجاص اصفر         5 شيكل

انجاص اخضر.       4.5 شيكل

بلح اصفر               8 شيكل

سنطروزة حمراء.     5 شيكل

جوافة                   12 شيكل

خوخ نكترينا           3.5 شيكل

خوخ.                     4 شيكل

عنب الشيخ عجلين  3.5 شيكل

عنب حلواني.           7 شيكل

بطيخ بدون بذر        1.8 شيكل

#الخضروات

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