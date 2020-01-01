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كوشنر : التطبيع بين السعودية وإسرائيل أمر حتمي

السبت 15 أغسطس 2020 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوشنر : التطبيع بين السعودية وإسرائيل أمر حتمي


القدس المحتلة / سما /

أكد جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والسعودية "أمر حتمي".

وفي مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، وصف صهر الرئيس ترامب ومستشاره المكلف بالشرق الأوسط اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي بـ"الخطوة التاريخية".

وأضاف: "أعتقد أن لدينا دولا أخرى مهتمة جدا بالمضي قدما"، في إشارة إلى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وتابع: "أعتقد أنه من المحتم أن يكون للسعودية وإسرائيل علاقات طبيعية تماما، وأنهما سيكونان قادرين على القيام بالكثير من الأشياء العظيمة معا".

وأردف كوشنر: "من الواضح أن السعودية كانت رائدة في صنع الحداثة، ولكن لا يمكنك قلب بارجة بين عشية وضحاها".

وكان كوشنر قد قال؛ إن بعض الدول العربية الأخرى ستتبع الإمارات بخطوة التطبيع العلني الكامل مع إسرائيل.

وأضاف وفق ما نقلته صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، إن بعض الدول "شعرت بالضيق لأنها لم تكن أولا" بإعلان التطبيع العلني مع إسرائيل، مضيفا أن الولايات المتحدة بدأت العمل على العلاقات بين الدولتين منذ 18 شهرا؛ بالتزامن مع تسريع خطط الضم.

وقال صهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه، كوشنر، إن المزيد من الدول العربية قد تعلن قريبا تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد اتفاق بوساطة أمريكية أيضا.

وأضاف: "نأمل أن يكون هذا بمنزلة كسر للجليد، حيث يمكن لإسرائيل الآن تطبيع العلاقات مع الدول الأخرى" ، مضيفا أنه يعتقد أن هناك "فرصة جيدة جدا" لصفقة إسرائيلية عربية أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال كوشنر؛ إن الإدارة الأمريكية تجري محادثات مع دول عربية أخرى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. واقترح أن يأتي إعلان المزيد من التطبيع خلال الـ 90 يوما المقبلة.

#كوشنر #السعودية #اسرائيل #تطبيع #الامارات

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