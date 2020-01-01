حماس : المقاومة لن تسمح باستمرار الحماقات الإسرائيلية

غزة / سما /

قال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، اليوم السبت، إن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين من الأطفال والنساء، يعدّ تصعيدًا خطيرًا، وحمّل الاحتلال النتائج المترتبة على ارتكاب مثل هذه الحماقات".

وبيّن برهوم أن المقاومة في قطاع غزة لن تسمح باستمرار الحال على ما هو عليه، وهي جاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات للجم العدوان وكسر الحصار وحماية مصالح شعبنا.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، شنّ هجمات على قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي، مع استمرار إطلاق بالونات حارقة تجاه مستوطنات الغلاف، ما أسفر عن إصابتين إحداهما طفلة بعد تضرر منزل سكنيّ جراء القصف.