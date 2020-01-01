رئيس برشلونة: سنقوم بإتخاذ قرارات حاسمة وحازمة

وكالات / سما /

قال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، إنه سيتخذ قرارات حاسمة عقب خسارة الفريق الكتالوني أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف لهدفين، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الجمعة.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو قرر إقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إريك أبيدال المسؤول الأول عن التعاقدات، والمدرب كيكي سيتيين.

وفي تصريح صحفي عقب نهاية اللقاء، قال بارتوميو: “حان الوقت لاتخاذ القرارات الحاسمة، بعض هذه القرارات كانت بالفعل في ذهننا، وسترون القرارات في الأيام القادمة، لن أقولها الآن”.

وتابع: “تم اتخاذ بعض القرارات بالفعل، وسيتم اتخاذ قرارات أخرى من الآن فصاعداً، اعتباراً من الأسبوع المقبل سيتم اتخاذها، إنه ليس يوماً لاتخاذ قرارات ساخنة، يجب أن نفكر”.

وواصل: “أنا آسف للمشجعين والأعضاء، كانت ليلة صعبة، اليوم لم نكن الفريق الذي نعرفه والذي يمثلنا، لقد كانت هزيمة قاسية، حديث بيكيه صحيح وأتفق معه، يجب أن تكون هناك قرارات حاسمة”.