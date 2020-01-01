مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: المعاهدات الدولية من الصلاحيات الحصرية والسيادية لولي الأمر

ابو ظبي / وكالات/

أشاد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بالمسعى الإيجابي والخطوة السديدة التي اتخذتها القيادة في دولة الإمارات وأدت إلى وقف تمدد إسرائيل على مناطق من الأراضي الفلسطينية.

وثمن المجلس حكمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسعيه من أجل السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط.

واعتبر أن المبادرة سبيل للسلام في المنطقة، مؤكدا تأييد المجلس لكل ما تقوم به الدولة لمصلحة البلاد والعباد باعتبار أن المصلحة هي المعيار الشرعي لتصرفات ولي الأمر والذي هو وحده المقدر للمصلحة والمحقق للمناط فيما يتعلق بالحرب والسلام والعلاقات بين الأمم.

وقال الشيخ عبد الله بن بيه رئيس المجلس: "إن هذه المبادرة هي من الصلاحيات الحصرية والسيادية لولي الأمر شرعا ونظاما"، وأوضح أن في الشريعة نماذج كثيرة وأصولا شرعية ناظمة لمثل هذه القضايا صلحا وسلاما وفقا لما تقتضيه الظروف والمصلحة العامة.

وأكد بن بيه أن سجل الإمارات حافل بالمبادرات في دعم القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وجهودها المستمرة في دعم المصالحات ونشر السلام في مختلف بقاع العالم.

المصدر: وام