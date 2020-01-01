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اصابات في قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة...

الجمعة 14 أغسطس 2020 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات في قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة...


غزة /سما/

 أصيبت طفلة، وسيدة، مساء اليوم الجمعة، جراء سلسلة غارات إسرائيلية عدة غارات على أهداف متفرقة من قطاع غزة، ما تسبب بوقوع أضرار في المناطق المستهدفة.

وأفاد مراسل القدس بغزة، أن طفلة أصيبت بشظايا في الوجه جراء قصف أرض زراعية بعدة صواريخ شرق مخيم البريج، إلى الشرق من وسط قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القصف تسبب بحدوث أضرار في منازل المواطنين القريبة من المكان.

فيما أصيبت سيدة جراء قصف أرض زراعية في محيط أبراج الندى شمال قطاع غزة.

كما قصفت قوات الاحتلال عدة مراصد المقاومة شمال غرب بلدة بيت لاهيا وفي منطقة بيت حانون شمال القطاع بعدة صواريخ.

وهاجمت طائرات بعدة صواريخ موقع للمقاومة في محيط ميناء خانيونس الجديد شمال غرب المحافظة.

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