القدس المحتلة / سما /

اندلع 17 حريقا في مستوطنات غلاف غزة نهار اليوم الجمعة، بفعل سقوط بالونات حارقة، وتسببت بأضرار مادية كبيرة وخاصة بالغلاف الشمالي.

وذكر مراسل القناة "13" العبرية لشئون الجنوب "ألموغ بوكير" أن حريقًا اندلع في كيبوتس "ايرز" شمالي قطاع غزة أتى على عشرات الدفيئات الزراعية، موقعًا خسائر مادية كبيرة.

في حين اندلع حريق آخر على مقربة من منازل المستوطنين في كيبوتس "شوفا" بتجمع "سدوت نينيغف" شمالي شرق القطاع، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة وإخلاء عدة منازل.

بينما نقل عن رئيس التجمع "تامير عيدان" قوله إنه يتوقع ردًا قاسيًا تجاه قطاع غزة يشمل العودة لسياسة التصفيات.