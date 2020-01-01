وكالات / سما /

يلتقي فريق برشلونة الإسباني مع نظيره بايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة، في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويتواجه الفريقان في إطار مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة تأهل لربع النهائي على حساب نابولي، وبايرن ميونخ نجح في إقصاء تشيلسي.

بث مباشر : مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الابطال

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ:

تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ:

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1.