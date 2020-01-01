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جيش الاحتلال يقرر تعزيز قواته في مناطق التماس بالضفة الغربية

الجمعة 14 أغسطس 2020 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يقرر تعزيز قواته في مناطق التماس بالضفة الغربية


رام الله /سما/

قرر جيش الاحتلال مساء اليوم تعزيز قواته في مناطق التماس بالضفة الغربية.

وذكرت نائب المتحدث باسم جيش الاحتلال انه "بناءً على تقييم الوضع في الجيش تقرر تعزيز القوات في مناطق التماس بقوات مشاة قتالية بالاضافة الى زيادة كمية الكمائن في المنطقة".

وأضافت "ان الجيش ينظر بخطورة الى أي محاولة للتسلل بشكل غير شرعي إلى إسرائيل".

وأشارت الى ان الجيش يعمل بوسائل مختلفة علانية وسرية لحماية منطقة خط التماس وللتعامل مع أي نشاط ولمنع اي تسلل".

وذكر الجيش انه "رصد خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاع في عدد الفلسطينيين من الضفة الذين وصلوا الى الداخل بدون تصاريح".



وحذر الجيش "من الوصول الى منطقة التماس وان اي محاولة لاجتياز السياج قد تخاطر بهم."

#الجيش الإسرائيلي #الضفة الغربية #مناطق التماس

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