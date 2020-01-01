الاتحاد الاوروبي يدعو تل أبيب للتخلي عن قرار الضم كليًا بعد الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

بروكسل /وكالات/

طالب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السلطات الإسرائيلية، بالتخلي التام عن قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأشار في تغريدة على "تويتر"، إلى أن قرار تل أبيب تعليق الضم ضمن إطار اتفاق التطبيع، بـ"الخطوة الإيجابية".

وأضاف بوريل: "أرحب بالاتفاق، وأرى أنه مفيد للطرفين ويصب في مصلحة الاستقرار في المنطقة ككل".

وأفاد بأن الاتحاد الأوروبي على للمشاركة في الجهد الدولي لضمان عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين.

وأعلن بوريل في وقت سابق، أن "الاتحاد الأوروبي سيبذل كل ما بوسعه من أجل ثني إسرائيل عن قرار الضم".

وفي سياق متصل، أكدت مصادر أوروبية مطلعة، أن "ضغوطا أوروبية مورست على إسرائيل لحضها على تجاوز الضم".