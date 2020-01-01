  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الاتحاد الاوروبي يدعو تل أبيب للتخلي عن قرار الضم كليًا بعد الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

الجمعة 14 أغسطس 2020 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الاوروبي يدعو تل أبيب للتخلي عن قرار الضم كليًا بعد الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي


بروكسل /وكالات/

طالب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السلطات الإسرائيلية، بالتخلي التام عن قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأشار في تغريدة على "تويتر"، إلى أن قرار تل أبيب تعليق الضم ضمن إطار اتفاق التطبيع، بـ"الخطوة الإيجابية".

وأضاف بوريل: "أرحب بالاتفاق، وأرى أنه مفيد للطرفين ويصب في مصلحة الاستقرار في المنطقة ككل".

وأفاد بأن الاتحاد الأوروبي على للمشاركة في الجهد الدولي لضمان عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين.

وأعلن بوريل في وقت سابق، أن "الاتحاد الأوروبي سيبذل كل ما بوسعه من أجل ثني إسرائيل عن قرار الضم".

وفي سياق متصل، أكدت مصادر أوروبية مطلعة، أن "ضغوطا أوروبية مورست على إسرائيل لحضها على تجاوز الضم".

#الاتحاد الاوروبي #اسرائيل #مخططات الضم #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

التيار الاصلاحي يعقب على اتفاق السلام بين دولة الامارات واسرائيل...

مصادر فلسطينية : مصر منعت زوجة هنية من السفر عبر معبر رفح الى قطر

اسرائيل تنقل رسالة لـ"حماس" عبر الوسطاء حول الاموال القطرية وهذا ما جاء فيها

"يديعوت" تكشف عن 3 وسطاء ساهموا باتفاق أبو ظبي وتل أبيب

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

القيادة الفلسطينية: نرفض ما قامت به دولة الإمارات باعتباره نسفا للمبادرة العربية للسلام

تنبؤات ميشال حايك تشعل مواقع التواصل.. فيديو: هذا ما قاله عن الإمارات وإسرائيل!

الأخبار الرئيسية

كبير مستشاري ترامب: إسرائيل "وافقت على دولة فلسطينية"..!

الاحتلال

هآرتس تكتب.. إسرائيل أمام "الدرس الفلسطيني": ماذا لو كان أبو بكر يهودياً؟

كرم ابو سالم

إسرائيل تشدد الخناق على غزة.. ومنظمات حقوقية تنتقد: ردود الفعل بشأن إطلاق البالونات مبالغ فيها..!

860x484 (27)

بروفيسور اسرائيلي يطرح رؤية أخرى لكيفية مواجهة الفلسطينيين لخطة الضم

اليمين الاسرائيلي : نتنياهو خائن وعملية الضم انتهت الى الابد مقابل ورقة من "بن زايد"