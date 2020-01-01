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تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن بينها 3 محلية

الجمعة 14 أغسطس 2020 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن بينها 3 محلية


عمان /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في الأردن منها 3 حالات محليّة، والبقيّة خارجيّة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1329.

وجاءت الإصابات الجديدة بحسب الموجز الإعلامي اليومي حول فيروس "كورونا"، 3 إصابات محلية مخالطة لمصابين سابقين 2 من لواء الرمثا، و1 من محافظة إربد، و4 إصابات لقادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، وإصابتان لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر مركز حدود العمري.

كما سجل الأردن 7 حالات شفاء، جميعها في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت.

#الاردن #فيروس كورونا

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