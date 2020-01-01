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كبير مستشاري ترامب: إسرائيل "وافقت على دولة فلسطينية"..!

الجمعة 14 أغسطس 2020 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
كبير مستشاري ترامب: إسرائيل "وافقت على دولة فلسطينية"..!


القدس المحتلة /سما/

ذكر جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في معرض تعقيبه على إعلان اتفاق "سلام" بين إسرائيل والإمارات، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أن إسرائيل؛ "وافقت على دولة فلسطينية".

وقال كوشنر: "لقد أظهرت إسرائيل رغبة حقيقية للتوصل إلى سلام من خلال الموافقة على دولة فلسطينية وكذلك على الخريطة التي رسمها الرئيس (الأميركي، دونالد ترامب؛ وهي ’صفقة القرن’)، ورسمت حدود المستقبل"، على حدّ وصفه، بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية "12"، عبر موقعها الإلكترونيّ.

وأضاف كوشنر: "إن تحرك إسرائيل لمحاولة ضم مناطق في الضفة الغربية (المحتلة) تضمّ الكثير من المستوطنين، والتي لن تُرجِعها (تتنازل عنها) إسرائيل في الواقع؛ أزعج الكثير من الناس في المنطقة". وفق عرب 48.

وتابع: "لقد نجح ترامب في استخدام حالة عدم اليقين هذه، للتوسُّط في هذه الصفقة الجيدة بين (رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو، و(ولي عهد الإمارات، محمد) بن زايد".

وذكر كوشنر أن "ترامب أظهر لإسرائيل أنه يتفهم مشاكلها، ويحاول إيجاد حل، وقد نجح في حملها على (إقناعها بـ) تقديم تنازلات لم تكن مستعدة لتقديمها في ظل الإدارة (الأميركية) السابقة"، ما يُشير إلى أن الاتفاق الذي أُعلنَ عنه، يخدم أهداف ترامب، السياسية، ولا سيّما في ظلّ اقتراب الانتخاب الرئاسية الأميركية، المُقرر عقدها، فيالثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح كوشنر أن المناقشات جارية بالفعل بشأن مراسم توقيع اتفاق "السلام"، الذي سيعقد في البيت الأبيض، في المستقبل القريب.

والخميس، أعلن ترامب، عن توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام كامل لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ"التاريخي" وذلك مقابل تخلي تل ابيب عن مخططات ضم اراضي من الضفة الغربية .

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