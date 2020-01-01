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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية ووزير خارجية ايران جواد ظريف..

الجمعة 14 أغسطس 2020 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية ووزير خارجية ايران جواد ظريف..


غزة /سما/

هاتف وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، اليوم الجمعة، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، حيث أعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني بعد اتفاق السلام بين الإمارات و"إسرائيل".

وقال الوزير الإيراني خلال الاتصال، بحسب بيان لحركة "حماس"، إن بلاده قيادةً وشعبًا يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني، مؤكدًا رفض إيران لهذا الاتفاق.

وأضاف "نحن على ثقة بأن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وشعوبنا العربية والإسلامية قادرة على إفشال هذه الاتفاقات المدانة"، مشدداً على أهمية استمرار التعاون بين الفصائل الفلسطينية كافة، وتحقيق الوحدة والتعاون لمواجهة هذه المخاطر والاتفاقات.

من جانبه، عبر هنية، عن شكره للاتصال، مثمناً موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعبًا تجاه الحق الفلسطيني، معتبرًا الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي "طعنة نجلاء" في ظهر شعبنا الفلسطيني، مؤكدًا تمسكه بالثوابت والمقاومة ولن يزيده هذا الاتفاق إلا تمسكًا بأرضه وقدسه ومقدساته.

وأضاف بأن لحظة الحسم التاريخي لن تكون إلا في مصلحة قضيتنا وأمتنا، مؤكدًا أن حركة "حماس" سوف تبذل كل الجهود لاستعادة الوحدة الوطنية والعمل الفلسطيني المشترك في أماكن تواجد شعبنا كافة لمواجهة التهديد الاستراتيجي الذي يحيط بقضيتنا وثوابتنا الوطنية

#حماس #ايران #غزة #اسماعيل هنية #جواد ظريف

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