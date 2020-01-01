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مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

الجمعة 14 أغسطس 2020 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود


موسكو /سما/ (شينخوا)

انطلقت مقاتلة روسية من طراز (سو-27) فوق البحر الأسود اليوم (الجمعة) لاعتراض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت إذاعة ((زفيزدا)) التابعة لوزارة الدفاع الروسية إن" أنظمة مراقبة المجال الجوي الروسي رصدت هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية فوق المياه المحايدة للبحر الأسود".

وأضافت أن مقاتلة روسية من طراز (سو-27) انطلقت لاعتراض الأهداف.

وأضافت الإذاعة أن طاقم المقاتلة تعرف على الهدفين وقال إنهما طائرة استطلاع من طراز (آر سي-135) تابعة للقوات الجوية الأمريكية وطائرة دوريات من طراز (بي-8 إيه بوسيدون) تابعة للبحرية الأمريكية.

وأوضحت الإذاعة أن المقاتلة الروسية عادت بسلام إلى مطارها بعدما حلقت الطائرتان الأمريكيتان بعيدا عن حدود الدولة الروسية.

وأضافت أن الطائرة الروسية التزمت بشكل صارم بقواعد المجال الجوي الدولية.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، اعترضت المقاتلات الروسية مرارا طائرات استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود.

#مقاتلة روسية #البحر الأسود

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