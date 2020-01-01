الأردن: قد نضطر لعزل المناطق في حال استمرت إصابات كورونا بالارتفاع

عمان /سما/

أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، أنه في حال استمرار ارتفاع الإصابات وعدم التزام المواطنين، قد تضطر السلطات اعتبارا من الاثنين المقبل لعزل وإغلاق أي محافظة.

وأوضح العضايلة ، اليوم الجمعة، أن "هذه الإجراءات، في حال اتخاذها، ستتم وفقا لمصفوفة وخطة فتح القطاعات، التي تنص على مثل هذه الخطوات في حال تطور الوضع الوبائي، واستمرار تسجيل حالات إصابة محلية بأعداد معينة".

وأهاب العضايلة، بالمواطنين "ضرورة التقيد بأمر الدفاع رقم (11) لعام 2020، الذي سيبدأ تفعيله اعتبارا من يوم السبت، والذي ينص على عقوبات بحق الأفراد والمنشآت التي لا تلتزم بإجراءات السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وتجنب الممارسات التي قد تنقل العدوى بين الأشخاص".

من جهته، قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة جمال الرمحي، الجمعة، إن "ظهور حالات إصابة يومية داخلية بفيروس كورونا المستجد وبشكل متسلسل، أمر مقلق جدا".

وأضاف، أن "الأردن جزء من العالم وما يحدث ليست مؤامرات بل وباء حقيقي يؤدي إلى وفيات وأمراض شديدة".

وتابع: "الأردن ليست الدولة صاحبة المليارات حتى تنتهج أسلوب مناعة القطيع لأن التكلفة المالية والإنسانية هنا عالية جدا"، مشدد على ضرورة ارتداء الكمات، وأنه أمر "هام جدا".

وذكر، أنه "كان هناك أمل بانخفاض عدد الإصابات مع نهاية الأسبوع، لكن الأرقام لم تنخفض".