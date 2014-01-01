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عريقات: الإمارات قطعت علاقتها معنا منذ عام 2014.. والسلام يتحقق بانتهاء الاحتلال

الجمعة 14 أغسطس 2020 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: الإمارات قطعت علاقتها معنا منذ عام 2014.. والسلام يتحقق بانتهاء الاحتلال


رام الله /سما/

أكد الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن اتفاق الإمارت مع إسرائيل، دمر مبادرة السلام العربية وحقوق الفلسطينيين بشكل مجاني.

وقال عريقات في حديثه عبر قناة (الجزيرة)، مساء اليوم الجمعة: "إذا كانت الامارات دولة ذات سيادة تستطيع أن توضح لنا مصلحتها من الاتفاق" وفق تعبيره، مضيفا: "دولة الإمارات قطعت علاقتها معنا منذ عام 2014، وفوجئنا بالاتفاق مع إسرائيل".

وتساءل عريقات عن الذي تجنيه دولة الامارات العربية المتحدة من المكافأة التي قدمتها لدولة الاحتلال الاسرائيلي، داعيا إياها للتراجع عن هذه الخطوة.

وفي السياق، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدول العربية، لدعوة الامارات للتراجع عن هذه الخطوة، لافتا إلى أن السلام يبدأ بإنهاء الاحتلال وليس بالتطبيع وتبادل السفارات.

وقال عريقات: "السلام لن يتحقق إلا بانتهاء الاحتلال ولن نسمح لأي جهة أن تتحدث باسمنا".
 

#صائب عرقات #منظمة التحرير #فلسطين #اسرائيل #الامارات

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