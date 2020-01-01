الصحة بغزة تعلن نتائح فحوصات كورونا لـ 41 حالة اشتباه بالقطاع

غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن إجرائها لـ 41 عينة جديدة من فحصوصات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم تسجيل إصابة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة في تقريرها اليومي لمستجدات كورونا، أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 82 إصابة، تعافى منها 71 حالة.

وأوضحت أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغت 14,519 عينة، منها 14,437عينة سلبية و82 عينة إيجابية.

ومساء أمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع من العائدين مؤخراً عبر معبر رفح البري.



وقالت الوزارة، إن الحالة المسجلة قد تم اجراء فحص مخبري سريع لها عند دخولها المعبر وكانت النتيجة الاولية موجبة، مضيفةً: "تم عزل الحالة وعدم مخالطتها لأحد فور صدور نتيجة الفحص المخبري السريع".



وتابعت: "تم سحب عينة مخبرية اخرى لها بشكل فوري لاجراء فحص الفيروسات PCR والذي اكد اصابة الحالة بفيروس كورونا، وتم نقل الحالة من العزل المؤقت بمعبر رفح إلي مستشفى العزل لتلقي العلاج وفق اجراءات وقائية مشددة".