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السفير طويل يبحث مع مسؤول قبرصي آخر التطورات السياسية

الجمعة 14 أغسطس 2020 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير طويل يبحث مع مسؤول قبرصي آخر التطورات السياسية


نيقوسيا /سما/

بحث سفير دولة فلسطين لدى جمهورية قبرص جبران طويل، مع أمين عام وزارة الخارجية القبرصية الجديد كورنيليوس كورنيليو، آخر التطورات السياسية الدولية وآخر المستجدات على الساحتين الفلسطينية والقبرصية.

وهنأ السفير طويل مضيفه كورنيليو بتوليه منصبه الجديد، وناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية إيجاد السبل الكفيلة لتطوير وتعميق العلاقات الثنائية، وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين، وعقد جلسة للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين في أقرب فرصة ممكنة بعد انتهاء جائحة كورونا.

من جانبه، اعرب كورنيليو عن مواقف بلاده الداعمة للقضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى سلام عادل على أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين.

وتم التأكيد على أهمية استمرار الاجتماعات وتكثيفها، وبذل مزيد من الجهود لتحقيق تعاون مشترك أكبر بين الدولتين.

#سفير فلسطين #قبرص

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