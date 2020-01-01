كوخافي لرؤساء مستوطنات الغلاف: اطلاق البالونات الحارقة سيتوقف قريبا

القدس المحتلة /سما/

أعرب رئيس هيئة اركان جيش الاحتلال افيف كوخافي عن اعتقاده بان اطلاق البالونات الحارقة سيتوقف خلال الايام القليلة القادمة في اعقاب الخطوات التي يتخذها الجيش الاسرائيلي

واضاف في حديث مع رؤساء مستوطنات غلاف غزة: ان الامر لن يستغرق وقتا طويلا .

ويتواصل اطلاق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات الغلاف ردا على تنصل اسرائيل من التفاهمات الاخيرة التي تتعلق برفع الحصار عن قطاع غزة.

وبحسب وسائل اعلام اسرائيلية، اندلع 16 حريقا في غلاف غزة منذ صباح اليوم بفعل بالونات حارقة: 8 في أشكول، و5 في شعر هنيغف، و2 في سدوت نيغف، وحريق واحد في شاطئ عسقلان