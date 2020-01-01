  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تركيا تتهم فرنسا بـ"مفاقمة التوتر" في شرق المتوسط

الجمعة 14 أغسطس 2020 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تتهم فرنسا بـ"مفاقمة التوتر" في شرق المتوسط


جنيف /سما/ أ ف ب

اتّهمت تركيا الجمعة فرنسا بـ"مفاقمة التوتر" في شرق المتوسط، بعد تعزيز باريس وجودها العسكري في المنطقة حيث تتواجه أنقرة وأثينا.

وقال وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو في مؤتمر صحافي مع نظيره السويسري في جنيف "على فرنسا خصوصا، الكفّ عن اتخاذ تدابير تفاقم التوتر".

ويأتي هذا التصريح في إطار توتر متزايد بين أنقرة وباريس اللتين تتواجهان في شرق المتوسط وفي ليبيا وسوريا.

وأعلنت باريس الخميس نشر طائرتين حربيتين من طراز "رافال" وسفينتين حربيتين في شرق المتوسط في مؤشر دعم لليونان التي تتهم تركيا بالقيام بعمليات تنقيب غير قانونية عن الغاز والنفط في مياهها.

وأكد تشاوش أوغلو أن تركيا "لا ترغب في التصعيد" محملاً مسؤولية التوتر إلى أثينا وداعياً إياها إلى "التصرّف بمنطق سليم".

وساهم اكتشاف حقول غاز ضخمة في السنوات الماضية في شرق المتوسط في إثارة طموحات الدول المطلة وتأجيج التوتر بين اليونان وتركيا، وهما دولتان مجاورتان تشهد علاقاتهما أزمات بشكل منتظم.

وتدهور الوضع الاثنين عقب نشر تركيا سفينة استكشاف ترافقها سفينتان عسكريتان في جنوب شرق بحر إيجه، وهي منطقة متنازع عليها ثرية بالاحتياطات الغازية وتطالب بها اليونان.

وتقول أثينا إن البحرية اليونانية متواجدة في المنطقة "لمراقبة" الأنشطة التركية.

واتّهمت الحكومة التركية الجمعة القوات اليونانية بمحاولة "مضايقة" سفينتها الاستكشافية، محذّرةً من أنه سيكون هناك ردّ على كل هجوم.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة للصحافة "لا يمكننا أن نترك أدنى هجوم من دون ردّ. أمس حصل مثل هذا الحادث (...) إذا استمرّ ذلك، سنردّ".

#تركيا #فرنسا

الأكثر قراءة اليوم

التيار الاصلاحي يعقب على اتفاق السلام بين دولة الامارات واسرائيل...

نص البيان بالعربية.. الكشف عن تفاصيل اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل: فتح سفارات وتعاون أمني....!

شاهد: حاكم دبي يُعلق على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي بـ "صورة"

اسرائيل تنقل رسالة لـ"حماس" عبر الوسطاء حول الاموال القطرية وهذا ما جاء فيها

"يديعوت" تكشف عن 3 وسطاء ساهموا باتفاق أبو ظبي وتل أبيب

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

القيادة الفلسطينية: نرفض ما قامت به دولة الإمارات باعتباره نسفا للمبادرة العربية للسلام

الأخبار الرئيسية

كرم ابو سالم

إسرائيل تشدد الخناق على غزة.. ومنظمات حقوقية تنتقد: ردود الفعل بشأن إطلاق البالونات مبالغ فيها..!

860x484 (27)

بروفيسور اسرائيلي يطرح رؤية أخرى لكيفية مواجهة الفلسطينيين لخطة الضم

اليمين الاسرائيلي : نتنياهو خائن وعملية الضم انتهت الى الابد مقابل ورقة من "بن زايد"

الصحة: حالة وفاة و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا و260 حالة تعافٍ

مصادر فلسطينية : مصر منعت زوجة هنية من السفر عبر معبر رفح الى قطر