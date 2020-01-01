اصابة 4 شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

قلقيلية /سما/

أصيب 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية التي خرجت تنديدا بالاتفاق الإماراتي الأميركي الإسرائيلي، ورفضا لمحاولات ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن جنود الاحتلال هاجموا المواطنين المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة 4 شبان بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، عولجوا جميعا ميدانيا.

وأوضح شتيوي أن المئات من أبناء البلدة شاركوا في المسيرة التي دعت اليها حركة فتح تنديدا باتفاق التطبيع بين الإمارات وكيان الاحتلال برعاية أميركا، مؤكدين رفضهم لمثل هذه الاتفاقيات التي تعد خيانة كبرى للقضية الفلسطينية.