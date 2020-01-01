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أردوغان يبحث تعليق العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي وسحب السفير

الجمعة 14 أغسطس 2020 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يبحث تعليق العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي وسحب السفير


اسطنبول / وكالات/

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستدرس إمكانية سحب سفيرها من أبو ظبي، ردا على اتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات وإسرائيل.

وشدد أردوغان في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في مدينة اسطنبول على دعم تركيا المستمر للشعب الفلسطيني، قائلا: "نبحث تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إدارة أبو ظبي أو حتى سحب السفير التركي لأننا نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وسنبقى كذلك".

وتابع: "نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لم ولن نترك فلسطين لقمة سائغة لأحد أبدا".

جاء ذلك ردا على الإعلان أمس عن اتفاق الإمارات وإسرائيل على إبرام معاهدة سلام تقضي بإقامة علاقات دبلوماسية بين الطرفين.

المصدر: تي إر تي

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