العوض يطالب بخطة مواجهة تسحب الاعتراف المتبادل مع إسرائيل وتنهي الانقسام

غزة / سما/

طالب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني "وليد العوض" يوم الجمعة، بخطة مواجهة تسحب الاعتراف المتبادل مع إسرائيل وتنهي الانقسام.

وقال العوض في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، إنّ "وقف حالة التدهور والانهيار واستعادة زمام المبادرة يتطلب القيام بخطوات جادة فورية تتمثل بـ:

1-سحب الاعتراف بدولة الاحتلال

2-اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

3-انهاء الانقسام قولا وعملا واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

4-تشكيل جبهة موحدة لاطلاق وقيادة مقاومة شعبية شاملة دون قيود.