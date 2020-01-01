  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ليبرمان: الضم كان حيلة انتخابية ونتنياهو باع السيادة على الضفة مقابل اتفاق مع الامارات

الجمعة 14 أغسطس 2020 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: الضم كان حيلة انتخابية ونتنياهو باع السيادة على الضفة مقابل اتفاق مع الامارات


القدس المحتلة / سما /

 
ندد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" وعضو الكنيست أفيغدور ليبرمان بتأجيل ضم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية مقابل توقيع اتفاقية سلام مع الإمارات.
وقال بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت": كان واضحًا أن مخطط الضمّ هي حيلة نتنياهو الانتخابية.
وأضاف: "التقدم في العلاقات مع الإمارات ليس بديلا عن الميزانية وأزمة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية في البلاد"، في إشارة إلى ملفات إسرائيلية داخلية تشكل أزمة لحكومة نتنياهو.
أمّا زعيم حزب "اليمين الجديد" وعضو الكنيست نفتالي بينيت، فقد اتهم نتنياهو بإضاعة فرصة تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية.
وقال بينيت بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت": "من المؤسف أن نتنياهو أضاع فرصة تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن ومعاليه أدوميم وبيت إيل ومستوطنات أخرى بالضفة الغربية".
ونقلت قناة "كان" الرسمية عن رئيس مجلس مستوطنات شمالي الضفة الغربية "يوسي دغان" قوله: إذا باع نتنياهو السيادة مقابل قطعة من الورق مع دولة بعيدة لم تهدد إسرائيل أبدًا، فهذا يعني أن ما فعله عملية خداع لجمهور بأكمله.
وأشار رئيس مجلس مستوطنة بيت إيل (وسط الضفة الغربية) شاي ألون: "الاتفاقات الموقعة مع الامارات لا تساوي الورقة التي كتبت عليها، باعونا"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".
كما أعرب رئيس مجلس "غوش عتصيون" الاستيطاني جنوبي الضفة الغربية "شلومو نئمان" عن رفضه اتفاقية السلام مع الإمارات قائلاً: "إذا كانت اتفاقية السلام مع الإمارات مقابل تأجيل ضمّ مستوطنات الضفة الغربية، فهذا أمر خطير للغاية".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام واصفا إياه بـ "التاريخي".
وفي أعقاب إعلان ترامب عن اتفاقية السلام، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط الضمّ، رغم أنّ بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".

#ليبرمان #الامارات #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

رام الله: المالية توضح بشأن أموال المقاصة ورواتب موظفي السلطة

التيار الاصلاحي يعقب على اتفاق السلام بين دولة الامارات واسرائيل...

نص البيان بالعربية.. الكشف عن تفاصيل اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل: فتح سفارات وتعاون أمني....!

شاهد: حاكم دبي يُعلق على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي بـ "صورة"

"يديعوت" تكشف عن 3 وسطاء ساهموا باتفاق أبو ظبي وتل أبيب

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

القيادة الفلسطينية: نرفض ما قامت به دولة الإمارات باعتباره نسفا للمبادرة العربية للسلام

الأخبار الرئيسية

اليمين الاسرائيلي : نتنياهو خائن وعملية الضم انتهت الى الابد مقابل ورقة من "بن زايد"

الصحة: حالة وفاة و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا و260 حالة تعافٍ

مصادر فلسطينية : مصر منعت زوجة هنية من السفر عبر معبر رفح الى قطر

اسرائيل تنقل رسالة لـ"حماس" عبر الوسطاء حول الاموال القطرية وهذا ما جاء فيها

860x484 (3)

ترامب: توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات سيتم في البيت الأبيض خلال ثلاثة أسابيع