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تنبؤات ميشال حايك تشعل مواقع التواصل.. فيديو: هذا ما قاله عن الإمارات وإسرائيل!

الجمعة 14 أغسطس 2020 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنبؤات ميشال حايك تشعل مواقع التواصل.. فيديو: هذا ما قاله عن الإمارات وإسرائيل!


وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قاله الفلكي اللبناني ميشال الحايك خلال تنبؤات العام 2020، حيث أشار إلى أحداث حصلت بالفعل، ما أثار تفاعلا واسعا

وقال حايك في تنبؤاته ليلة رأس السنة 2020 على قناة "MTV" اللبنانية، إن "الشيخ محمد بن زايد يغامر ويحمل كرة النار العربية بيديه لوصل المقطوع، ومفاجآت وفجأة استنفار في الإمارات"، وهو ما اعتبره الناشطون تنبأ باتفاق السلام الذي أعلن عنه أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الإمارات وإسرائيل.

وحازت تنبؤات حايك هذه، على انتشار واسع عبر مواقع التواصل، ما دفع الناشطين إلى إسقاط أحداث أخرى حصلت، على توقعاته، مثل انفجار مرفأ بيروت. 

وبينما تنبأ حايك بهذه الأحداث التي وقعت بالفعل، تخوف اللبنانيون من تنبؤات جديدة له، التي تنذر بحدث ضخم سيقع في لبنان في عيد "أحد القديسين" أو "عيد السيدة" الذي يصادف ليل 14- 15 من شهر أغسطس الجاري.

#ميشال حايك #الامارات #اسرائيل #تطبيع

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