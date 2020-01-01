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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين

الجمعة 14 أغسطس 2020 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 7 مواطنين


رام الله / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال ، فجر وصباح اليوم الجمعة، مناطق عدة في الضفة الغربية واعتقلت 7 مواطنين.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن القوات اقتحمت مخيم الأمعري في رام الله، واعتقلت يوسف حماد، ونائل أبو كويك، بعد أن داهمت منزليهما في المخيم وفتشتهما.

وفي طولكرم، اعتقلت القوات اعتقلت حمزة فتحي أبو كاملة (32 عاماً)، ومؤمن موفق أبو كاملة (19عاماً)، بعد مداهمة منزليهما.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، شابين من مخيم جنين.

وذكر مراسل "القدس" في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب توفيق مراد بالقرب من معسكر سالم، والشاب فادي سمارة على حاجز عسكري شرق جنين.

وفي بيت لحم، اعتقلت القوات، أسيراً محرراً من قرية العروج شرقاً.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الاحتلال اعتقل جعفر عبد الله العروج، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

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