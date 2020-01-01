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اسرائيل تنقل رسالة لـ"حماس" عبر الوسطاء حول الاموال القطرية وهذا ما جاء فيها

الجمعة 14 أغسطس 2020 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تنقل رسالة لـ"حماس" عبر الوسطاء حول الاموال القطرية وهذا ما جاء فيها


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل نقلت عبر الوسطاء رسالة إلى حركة حماس، عبر الوسيط المصري والقطري، بشأن التوتر الأمني واستمرار إطلاق البالونات الحارقة.

وبحسب الصحيفة، فإن الرسالة أكدت بأن إسرائيل لن تنقل الأموال القطرية إلى غزة، ولن تتحرك باتجاه مزيد من المشاريع وجلب الأموال والدعم الدولي وغيره، تحت الضغط واستمرار ابتزازها (أي إسرائيل) تحت إطلاق البالونات الحارقة والهجمات.

ووفقًا للصحيفة، فإن إسرائيل وبحسب ما يتم تداوله من مستويات مختلفة وكذلك مع الوسطاء، ترغب في تحسين الوضع الاقتصادي بغزة، لكن ليس تحت النار، بل أنه يجب على حماس وقف إطلاق البالونات.

وفي هذه المرحلة تبحث المؤسسة العسكرية والأمنية، عن المسار الذي يمكن من خلاله إيقاف التصعيد الآن، وذلك رغم استعداد الجيش لاستمرار إطلاق البالونات في الأيام المقبلة، ومن جهته سيواصل هجماته بغزة ضد أهداف البنية التحتية لحماس وليس إيذاء نشطائها أو من يقفون خلف إطلاق البالونات الحارقة.

#حماس #اسرائيل #البالونات الحارقة #المنحة القطرية

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