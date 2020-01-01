طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

غزة/سما/

شنت طائرات ومدفعية الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة سلسلة غارات على قطاع غزة.

وذكرت مصادر امنية فلسطينية ان مدفعية الاحتلال قصفت مرصداً للمقاومة شرقي مدينة رفح.

كما وقصف بصاروخين لهدف في منطقة الفراحين شرق خانيونس، كما وتم استهداف منطقةالمخفر الحدودي شرق رفح.

ويأتي القصف بحسب مصادر عبرية ردا على اطلاق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة ما تسبب باتحراق مئات الدونمات الزراعية.

وكان الطيران الإسرائيلي شن فجر الخميس، سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن طيران الاحتلال استهدف موقعا للمقاومة غرب غزة بثلاثة صواريخ، واستهداف نقطة رصد تتبع للمقاومة شرق المحافظة الوسطى، كما استهداف نقطة للضبط الميداني في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، إضافة إلى استهداف ارض زراعية في بيت حانون، ومرصد في دير البلح، وأرض زراعية في منطقة صوفا برفح.