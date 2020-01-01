  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

الجمعة 14 أغسطس 2020 02:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة


غزة/سما/

شنت طائرات ومدفعية الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة سلسلة غارات على قطاع غزة.

وذكرت مصادر امنية فلسطينية ان مدفعية الاحتلال قصفت مرصداً للمقاومة شرقي مدينة رفح.

كما وقصف بصاروخين لهدف في منطقة الفراحين شرق خانيونس، كما وتم استهداف منطقةالمخفر الحدودي شرق رفح.

ويأتي القصف بحسب مصادر عبرية ردا على اطلاق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة ما تسبب باتحراق مئات الدونمات الزراعية.

وكان الطيران الإسرائيلي شن فجر الخميس، سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن طيران الاحتلال استهدف موقعا للمقاومة غرب غزة بثلاثة صواريخ، واستهداف نقطة رصد تتبع للمقاومة شرق المحافظة الوسطى، كما استهداف نقطة للضبط الميداني في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، إضافة إلى استهداف ارض زراعية في بيت حانون، ومرصد في دير البلح، وأرض زراعية في منطقة صوفا برفح.

الأكثر قراءة اليوم

رام الله: المالية توضح بشأن أموال المقاصة ورواتب موظفي السلطة

بعدما "تنبأ بانفجار بيروت".. ميشال حايك يشغل "السوشيال ميديا" بتنبؤ جديد قريب!

نص البيان بالعربية.. الكشف عن تفاصيل اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل: فتح سفارات وتعاون أمني....!

الاونروا : احدى مدارسنا اصيبت جراء الغارات الاسرائيلية على غزة وتم ايقاف العملية التعليمية

"الأطباء هم أسوأ المرضى"...شاهد: فيديو يوثق لحظة انخفاض ضغط الرئيس الأسد

شاهد: حاكم دبي يُعلق على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي بـ "صورة"

معاريف: جيش الاحتلال يستعد لجولة قريبة من التصعيد في غزة

الأخبار الرئيسية

القيادة الفلسطينية: نرفض ما قامت به دولة الإمارات باعتباره نسفا للمبادرة العربية للسلام

فيديو.. لن أتنازل عن الضم.. نتنياهو: ستكون هناك اتفاقات كاملة مع دول عربية من دون العودة لحدود 67

4

نص البيان بالعربية.. الكشف عن تفاصيل اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل: فتح سفارات وتعاون أمني....!

1

منظمة التحرير الفلسطينية في أول تعليق على التطبيع بين إسرائيل والإمارات:نحن لسنا ورقة تين لأحد!

رام الله: المالية توضح بشأن أموال المقاصة ورواتب موظفي السلطة